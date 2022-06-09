Serie A'da puan eşitliğine play-off çözümü

İtalya Serie A'da yer alan kulüpler, gelecek sezon itibariyle ligi 1. ve 2. sırada bitiren takımların aynı puanda olması halinde şampiyonun belirlenebilmesi için play-off oynamayı planlıyor.

11 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Milan'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun ardından İtalya Serie A'da format değişikliğine hazırlanılıyor.

Reuters'ta yer alan haberde, Serie A'da yer alan kulüplerin gerçekleştirdiği toplantıda sezonu ilk iki sırada bitiren takımların aynı puanda olmaları halinde şampiyonu mevcut kurallar yerine play-off'la belirlenmesi için görüşme yapıldığı belirtildi. Yapılan görüşmelerin ardından kulüplerin teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Öte yandan ligi aynı puanda tamamlayan 17. ve 18. takımların da küme düşmemek için play-off maçı oynamasının gündemdeki diğer maddeler arasında yer aldığı ifade edildi.

58 yıl önce şampiyonu play-off belirledi

İtalya Serie A'da play-off'la şampiyon olan son takım 1964'te Bologna'ydı. O dönemde 18 takımın yer aldığı ligi 54 puanda tamamlayan Bologna ve Inter, 7 Haziran 1964'te Roma'da karşılaşmış ve Bologna, rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyon olmuştu.

Aynı sezon ligi aynı puanda tamamlayan diğer iki takımın mücadelesinde ise Modena, Sampdoria'ya 2-0 mağlup olmuş ve lige veda etmişti.

2005-2006 sezonundan bu yana İtalya Serie A'da ligi aynı puanda tamamlayan takımların sıralaması için ilk olarak birbirleriyle oynadıkları maçlardaki alınan sonuçlara bakılıyor. Bu sonucun da aynı olması halinde ikili averaj, sonrasında ise genel averaja bakılıyor.