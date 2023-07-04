Serie A'da VAR kayıtları açıklanacak İtalya Futbol Federasyonu, gelecek sezon Serie A'da oynanacak maçların VAR kayıtlarının yayınlanacağını duyurdu.

İtalya futbolunda devrim niteliğinde bir karar gelecek sezondan itibaren devreye girecek.

İtalya Futbol Federasyonu yeni sezondan itibaren Serie A'da oynanacak maçların ardından VAR kayıtlarının yayınlanacağını açıkladı.

Hakemlerin yaşadıkları zorluklar gösterilecek

Federasyon, kayıtları paylaşma amacının hakemlerin yaşadıkları zorlukların insanlara gösterilmesi olduğunu ifade etti.

Ayrıca İtalya Futbol Federasyonu VAR kayıtlarının açıklanması için DAZN ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

2 maçın VAR kayıtları yayınlanmıştı

Geçtiğimiz sezon Türkiye Futbol Federasyonu bir ilke imza atarak Süper Lig’in 16. haftasında oynanan ve büyük tartışmalara neden olan 2 maçın VAR kayıtlarını açıklamıştı.

TFF, Gaziantep-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında önemli hakem hataları tespit edildiğini duyurmuştu. MHK ise Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini duyurdu.

VAR kayıtları açıklanmayacak

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamaya, gelecek sezon VAR kayıtlarının açıklanması yönünde bir projelerinin olmadığını söyledi.