Seriyi bitiren maç! Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund berabere kaldı Bundesliga'nın 13. haftasında lider Bayer Leverkusen, evinde Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı.

ensonhaber.com

Almanya Bundesliga'nın 13. haftası zirveyi bir hayli yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu.

Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Bay Arena'da oynanan ve karşılıklı gollerin atıldığı maçta kazanan çıkmadı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İlk yarıyı Dortmund önde bitirdi

Karşılaşmanın 5. dakikasında Julian Ryerson'un golüyle öne geçen Borussia Dortmund ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Leverkusen eşitliği yakaladı

İkinci yarıda baskısını artıran Bayer Leverkusen, 79. dakikada Victor Boniface'nin golüyle eşitliği yakaladı ve karşılaşma beraberlikle noktalandı.

Borussia Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan, hastalığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bayer Leverkusen'in serisi sona erdi

Bu sonuçla birlikte art arda 8 maç galip gelen Bayer Leverkusen'in galibiyet serisi sona erdi. Bayer Leverkusen puanını 35'e, Borussia Dortmund ise 25'e yükseltti.

Ligin bir sonraki karşılaşmasında Bayer Leverkusen, Stuttgart'a konuk olacak. Borussia Dortmund, sahasında Leipzig'i ağırlayacak.