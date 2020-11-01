Setien: Ben kimim ki Messi'yi değiştireceğim

Barcelona'nın eski teknik direktörü Quique Setien yaptığı açıklamalarda Lionel Messi'nin çalışması zor bir isim olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Ernesto Valverde'nin yerine Barcelona'nın başına getirilen Quique Setien'in de kulüpteki ömrü 6 ay sürmüştü.

"MESSI İLE ÇALIŞMAK KOLAY DEĞİL"

Röportajda, Messi ile ilgili soruya da yanıt veren Setien, "Bence Messi tarihin en iyi futbolcusu. Başka büyük isimler de çıktı ancak aynı istikrarı gösteremediler. Oyuncudan daha öte bir durum var ki onu yönetmek daha da zor. Messi'yle de çalışmak kolay değil. Ben kimim ki onu değiştireceğim? Bu birçok sporcunun doğasında var olan bir şey, bunu Michael Jordan belgeselinde de (The Last Dance) görmüştük. Beklemediğiniz şeylerle karşılaşıyorsunuz." dedi.

Setien, Messi'nin fazla konuşmadığını ve içine kapanık olduğunu söylerken, Arjantinli oyuncuyu, "Görmenizi istediği şeyleri görmenizi de sağlıyor." diyerek tanımladı.

"8-2'LİK YENİLGİ ÇOK ÜZÜCÜ"

8-2'lik Bayern yenilgisi hakkında da konuşan Setien, "Büyük bir durum... Üzücü. Barcelona tarihine böyle geçiyorsunuz. Görevime son verilme kararının 8-2'den önce alındığını daha sonra öğrendim." dedi.