Sevilla, Garcia Pimienta ile yollarını ayırdı
AA & Ensonhaber

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Sevilla'da, teknik direktör Garcia Pimienta ile yollar ayrıldı.

Sevilla Kulübü, sezon başında göreve getirilen 50 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını duyurdu.

SON 4 MAÇINI KAYBETTİ

Kariyerine Barcelona'nın B takımında başlayan Pimienta, Las Palmas'ı çalıştırdıktan sonra Sevilla'nın başına geçmişti.

Pimienta yönetiminde LaLiga'daki son 4 maçını kaybeden Sevilla, 31 hafta sonunda 36 puanla 13. sırada yer aldı.

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Emre Çalışkan
Editor