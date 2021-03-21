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- Sevilla kalecisi, 90+4'te attığı golle 1 puanı getirdi
Sevilla kalecisi, 90+4'te attığı golle 1 puanı getirdi
Faslı kaleci Bounou, 1-1 sona eren Valladolid-Sevilla maçında attığı golle karşılaşmaya damga vurdu.
- Haber Merkezi
- 21.03.2021 - 09:48
Sevilla, La Liga'nın 28. haftasında deplasmanda Valladolid ile karşı karşıya geldi.
1-1 sona eren karşılaşmada ilk gol 44. dakikada Fabian Orellana'dan geldi.
Penaltı golüyle öne geçen Valladolid galibiyeti kutlamaya hazırlanırken, Sevilla kalecisine engel olamadı.
90+4'TE ATTI
Maçın bitimine saniyeler kala sahneye çıkan kaleci Bounou, 90+4'te beraberlik golünü kaydetti.
Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan 29 yaşındaki kaleci, formasını çıkardığı için maçın hakemi Estrada Fernandez'dan sarı kart gördü.
Valladolid, son anda kaçırdığı galibiyetle 16. sırada kaldı, puanını 27'e yükseltti. Sevilla ise 55 puanla 4. sırada yer aldı.