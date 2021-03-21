Euro
8.5903
-1.69%
Dolar
7.2131
-1.5%
Altın
404.83
-0.96%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
429.584
0.70%
EXEN Coin
13.89
1.38%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Sevilla kalecisi, 90+4'te attığı golle 1 puanı getirdi

    Faslı kaleci Bounou, 1-1 sona eren Valladolid-Sevilla maçında attığı golle karşılaşmaya damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2021 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sevilla kalecisi, 90+4'te attığı golle 1 puanı getirdi

    Sevilla, La Liga'nın 28. haftasında deplasmanda Valladolid ile karşı karşıya geldi.

    1-1 sona eren karşılaşmada ilk gol 44. dakikada Fabian Orellana'dan geldi.

    Penaltı golüyle öne geçen Valladolid galibiyeti kutlamaya hazırlanırken, Sevilla kalecisine engel olamadı.

    90+4'TE ATTI

    Maçın bitimine saniyeler kala sahneye çıkan kaleci Bounou, 90+4'te beraberlik golünü kaydetti.

    Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan 29 yaşındaki kaleci, formasını çıkardığı için maçın hakemi Estrada Fernandez'dan sarı kart gördü.

    Valladolid, son anda kaçırdığı galibiyetle 16. sırada kaldı, puanını 27'e yükseltti. Sevilla ise 55 puanla 4. sırada yer aldı.

    Sevilla kalecisi, 90+4 te attığı golle 1 puanı getirdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir