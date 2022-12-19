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    Sevilla: Marcao 3 ay yok

    La Liga ekiplerinden Sevilla, Marcao’nun yaşadığı sakatlık sonrasında en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 15:27
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    Sevilla: Marcao 3 ay yok

    Sevilla’nın bu sezon başında Galatasaray’dan transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao’nun sakatlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu.

    Ameliyat olacak

    Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 Kasım’da İngiltere’de Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ bacağının femoris biceps kasında lif yırtığı yaşayan Brezilyalı stoper Marcao’nun cuma günü bir operasyon geçireceği ve sahalardan en az 12 hafta uzak kalacağı ifade edildi.

    5 ayda 3. sakatlık

    Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Marcao, daha önce de 2 kez sakatlanarak 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.

    Marcao

    Sevilla'da 5 ayda 3. sakatlığını yaşayan Marcao, Galatasaray'da geçirdiği 2.5 yıl boyunca sadece 2 ay sakatlığından dolayı forma giyememişti.

    Marcao


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