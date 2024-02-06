Sevilla, Rayo Vallecano'yu yendi Sevilla, La Liga'nın 23. haftasında konuk olduğu Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti.

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İspanya La Liga'nın 23. haftasında Rayo Vallecano, Sevilla'yı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Sevilla'nın gollerini 19 ve 45. dakikalarda Youssef En-Nesyri atarken Rayo Vallecano'nun sayısını 29. dakikada Isi Palazon kaydetti.

Miguel Crespo, 2. yarıda oyuna girdi

Rayo Vallecano'nun Fenerbahçe'den transfer ettiği Miguel Crespo, 73. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle puanını 20'ye yükselten ligdeki bir sonraki maçında Atletico Madrid'i konuk edecek.

24 puanda kalan Rayo Vallecano, Mallorca deplasmanına gidecek.