Sevilla, Suso'nun opsiyonunu kullanıyor

İspanyol ekibi Sevilla, Milan'dan kiralanan Suso'nun 21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak.

Avrupa liglerinde sezonun bitmesine sayılı günler kala transfer gündemi de hareketlendi.

Sky Italia'nın haberine göre; Suso, bonservisiyle Sevilla'ya katılmak üzere

ocak ayında 18 aylığına Milan'dan Sevilla'ya kiralanan Suso için 21 milyon euro satın alma opsiyonu belirlenmişti.

15 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Anlaşmaya göre Sevilla Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilerse 26 yaşındaki yıldızın bonservisini almak zorunda kalacaktı.

La Liga'da pazar günü Mallorca'yla karşılaşan Sevilla, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Suso, Sevilla'da 15 lig maçına çıkarken 1 gol attı, 1 de asist yaptı.