Sevilla yeni teknik direktörünü açıkladı La Liga ekiplerinden Sevilla'nın yeni teknik direktörü Quique Sanchez Flores oldu.

AA & Ensonhaber

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, yeni hocasını buldu.

Kulüpten yapılan açıklamada alınan kötü sonuçlar nedeniyle hafta sonu görevine son verilen Uruguaylı Diego Alonso'nun yerine İspanyol Quique Sanchez Flores'in getirildiği belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda eden ve ligde 13 puanla 17. sırada yer alan Sevilla, 58 yaşındaki İspanyol teknik direktörle 2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Flores'in teknik direktörlük kariyeri

Futbolcu kökenli teknik direktörlerden Flores, daha önce Getafe (iki dönem), Valencia, Benfica, Atletico Madrid, Al-Ahli, Al-Ain, Watford, Espanyol ve Shanghai Shenhua takımlarını çalıştırmıştı.