Sevilla'da Diego Alonso dönemi sona erdi

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İspanya La Liga 17. hafta mücadelesinde Sevilla ile Getafe karşı karşıya geldi.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maçı Getafe 3-0'lık skorla kazandı.
Getafe'ye galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada penaltıdan Borja Mayoral, 37. dakikada Jaime Mata ve 80. dakikada yine penaltıdan Mason Greenwood kaydetti.
Yollar ayrıldı
Sahadan puansız ayrılan Sevilla ise maçın ardından radikal bir karara imza attı.
Kırmızı-beyazlılar, Uruguaylı teknik direktör Diego Alonso ile yolların ayrıldığını açıkladı. Böylelikle ekim ayında takımın başına geçen Alonso'nun Sevilla macerası 2 ay sürdü.
Sevilla'nın başında 14 karşılaşmaya çıkan Diego Alonso 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Sevilla, ligde topladığı 13 puanla 16. sırada yer alıyor.
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