Sevilla'nın yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli oldu

Sevilla'nın yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli oldu

Julen Lopetegui ile yollarını ayıran Sevilla, Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdiklerini açıkladı.

İspanyol ekibi Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda iç sahada 4-1 kaybedilen Borussia Dortmund maçının hemen sonrasında teknik direktör Julen Lopetegui ile yolların ayrıldığını resmen açıklamıştı.

Yeni hoca Sampaoli oldu

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, yeni hocasını duyurdu. Sevilla, Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdiklerini açıkladı. Arjantinli hoca ile 2024 yılına kadar sürecek bir sözleşme yapıldı.

Sevilla için Fatih Terim ismi anılmıştı

Bazı haber kaynaklarında Sevilla teknik direktörlüğü için Fatih Terim'in de adı geçiyordu.

La Liga'da 17. sıradalar

İspanya La Liga'da geride kalan 7. haftayı Sevilla, 17. sırada kapattı. 7 maç sonunda sadece Espanyol deplasmanında alınan galibiyet ve Villarreal beraberliği dikkat çekiyordu.