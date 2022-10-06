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    Sevilla'nın yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli oldu

    Julen Lopetegui ile yollarını ayıran Sevilla, Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdiklerini açıkladı.
    • 06.10.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 17:17
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    Sevilla'nın yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli oldu

    İspanyol ekibi Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda iç sahada 4-1 kaybedilen Borussia Dortmund maçının hemen sonrasında teknik direktör Julen Lopetegui ile yolların ayrıldığını resmen açıklamıştı.

    Yeni hoca Sampaoli oldu

    İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, yeni hocasını duyurdu. Sevilla, Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdiklerini açıkladı. Arjantinli hoca ile 2024 yılına kadar sürecek bir sözleşme yapıldı.

    Sevilla nın yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli oldu #1

    Sevilla için Fatih Terim ismi anılmıştı

    Bazı haber kaynaklarında Sevilla teknik direktörlüğü için Fatih Terim'in de adı geçiyordu.

    Sevilla nın yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli oldu #2

    La Liga'da 17. sıradalar

    İspanya La Liga'da geride kalan 7. haftayı Sevilla, 17. sırada kapattı. 7 maç sonunda sadece Espanyol deplasmanında alınan galibiyet ve Villarreal beraberliği dikkat çekiyordu.


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