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- Sevilla'nın yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli oldu
Sevilla'nın yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli oldu
Julen Lopetegui ile yollarını ayıran Sevilla, Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdiklerini açıkladı.
- 06.10.2022 - 17:14
- Güncelleme : 06.10.2022 - 17:17
İspanyol ekibi Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda iç sahada 4-1 kaybedilen Borussia Dortmund maçının hemen sonrasında teknik direktör Julen Lopetegui ile yolların ayrıldığını resmen açıklamıştı.
Yeni hoca Sampaoli oldu
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, yeni hocasını duyurdu. Sevilla, Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdiklerini açıkladı. Arjantinli hoca ile 2024 yılına kadar sürecek bir sözleşme yapıldı.
Sevilla için Fatih Terim ismi anılmıştı
Bazı haber kaynaklarında Sevilla teknik direktörlüğü için Fatih Terim'in de adı geçiyordu.
La Liga'da 17. sıradalar
İspanya La Liga'da geride kalan 7. haftayı Sevilla, 17. sırada kapattı. 7 maç sonunda sadece Espanyol deplasmanında alınan galibiyet ve Villarreal beraberliği dikkat çekiyordu.