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    Sevilla'ya Marcao'dan kötü haber

    Sevilla, Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao'nun sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
    • 04.11.2022 - 16:14
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    Sevilla'ya Marcao'dan kötü haber

    La Liga ekiplerinden Sevilla'da Brezilyalı stoper Marcao bir süre sahalardan uzak kalacak.

    Sevilla Kulübü, Marcao'nun sakatlandığını ve Dünya Kupası'ndan sonra sahalara döneceğini duyurdu.

    Uzun süre forma giyememişti

    Sezon başında Galatasaray'dan İspanya'nın Sevilla takımına transfer olan Marcao, yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun süre formasına kavuşamamıştı.

    Yeni takımıyla ilk maçına Ekim ayında çıkabilen stoper, birkaç maç sonra yeniden aynı sıkıntıyla karşı karşıya geldi.

    Sevilla ya Marcao dan kötü haber #1

    Manchester City maçında sakatlanmıştı

    26 yaşındaki oyuncu son olarak Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak devre arası oyundan çıkmıştı.

    Sevilla ya Marcao dan kötü haber #2

    Dünya Kupası'ndan sonra forma giyebilecek

    Sevilla Kulübü, Marcao'nun sakatlığının ciddi olduğunu ve Dünya Kupası'ndan sonra sahalara döneceğini açıkladı. Sol ayaklı stoper Marcao, Sevilla ile 7 maça çıktı.

    Sevilla ya Marcao dan kötü haber #3


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