Sevilla'ya Marcao'dan kötü haber

Sevilla, Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao'nun sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

La Liga ekiplerinden Sevilla'da Brezilyalı stoper Marcao bir süre sahalardan uzak kalacak.

Sevilla Kulübü, Marcao'nun sakatlandığını ve Dünya Kupası'ndan sonra sahalara döneceğini duyurdu.

Uzun süre forma giyememişti

Sezon başında Galatasaray'dan İspanya'nın Sevilla takımına transfer olan Marcao, yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun süre formasına kavuşamamıştı.

Yeni takımıyla ilk maçına Ekim ayında çıkabilen stoper, birkaç maç sonra yeniden aynı sıkıntıyla karşı karşıya geldi.

Manchester City maçında sakatlanmıştı

26 yaşındaki oyuncu son olarak Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak devre arası oyundan çıkmıştı.

Dünya Kupası'ndan sonra forma giyebilecek

Sevilla Kulübü, Marcao'nun sakatlığının ciddi olduğunu ve Dünya Kupası'ndan sonra sahalara döneceğini açıkladı. Sol ayaklı stoper Marcao, Sevilla ile 7 maça çıktı.