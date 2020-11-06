Şeyh Khalid bin Zayed Al Nahyan, Derby County'yi satın alıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin kraliyet mensubu olan Şeyh Khalid bin Zayed Al Nahyan, 60 milyon pound karşılığında Derby County'yi satın almaya hazırlanıyor.

Manchester City, PSG gibi dev kulüplerden sonra bu kez İngiltere Championship ekibi Derby County Arapların eline geçiyor.

YÖNETİM KURULU DA KABUL ETTİ

Şeyh Khalid bin Zayed Al Nahyan'ın İngiliz ekibi için 60 milyon pound (yaklaşık 660 milyon lira) ödeyeceği açıklandı. Derby County'nin satılması işlemi dün yapılan yönetim kurulu toplantısında kabul edildi.

Daha önce Newcastle United'ı satın almak isteyen Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'a Premier Lig yönetiminden izin çıkmamıştı.

Fakat Şeyh Khalid için böyle bir tehlike bulunmuyor. EFL Yönetimi şimdiden Derby'nin satın alımına itirazının bulunmadığı belirtildi.

COCU'YU GÖNDERECEKLER

Derby'nin teknik direktörü Phillip Cocu'nun satın alım sonrası görevine son verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü olan Cocu'nun takımı Derby, Championship'te 23. sırada yer alıyor.