Shakhtar Donetsk, 6 gollü maçta galibiyeti uzatmada kaçırdı

Ukrayna Ligi'nin ikinci haftasında Karpaty Lviv, Shakhtar Donetsk'i ağırladı.
Shakhtar Donetsk, 9. dakikada Newerton'la öne geçerken Karpaty Lviv, 18. dakikada Igor Neves'le beraberliği yakaladı.
Shakhtar Donetsk, Kaua Elias'la 23. dakikada tekrar öne geçti fakat Karpaty Lviv, Bruno Roberto'nun 77. dakikadaki golüyle skoru 2-2 yaptı.
GALİBİYET UZATMADA KAÇTI
Shakhtar Donetsk, 82. dakikada Alisson Santana'yla 3-2 öne geçerken 90+1'de Karpaty Lviv, İhor Krosnopir'le 1 gol daha kaydederek beraberliği kurtardı.
Ligde 2 maçın ardından Karpaty Lviv, ilk puanını alırken Shakhtar Donetsk, puanını 4'e çıkardı.