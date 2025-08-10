Shakhtar Donetsk, 6 gollü maçta galibiyeti uzatmada kaçırdı Arda Turan'ın teknik direktörlüğü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Karpaty Lviv ile uzatma dakikalarda kalesinde gördüğü golle 3-3 berabere kaldı.