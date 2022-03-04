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    Shakhtar Donetsk antrenörü bombardımanda hayatını kaybetti

    Shakhtar Donetsk CEO'su Palkin, Rusya'nın bombardımanları sırasında bir antrenörlerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 12:41
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    Shakhtar Donetsk antrenörü bombardımanda hayatını kaybetti

    Shakhtar Donetsk CEO'su Serhii Palkin, Rus bombardımanı sırasında altyapı antrenörlerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Palkin, "Altyapı hocalarımızdan biri, Rus bombardımanı sırasında hayatını kaybetti. Rusya, Ukraynalılar'ı öldürüyor. Bu çılgınlığa bir son verin. Sessiz kalmayın. Konuşun artık!" açıklamasını yaptı.

    İSMİ AÇIKLANMADI

    Shakhtar Donetsk kulübü, hayatını kaybeden altyapı antrenörünün ismini açıklamadı.

    Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı işgal hareketinden bu yana futbol dünyasının bilinen üçüncü kaybı oldu. Daha önce 2 Ukraynalı futbolcu da savaş nedeniyle hayatını kaybetti.

    Shakhtar Donetsk antrenörü bombardımanda hayatını kaybetti #1


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