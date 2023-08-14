Shakhtar Donetsk, Tete ve Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk, Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Tete’nin transferinin iptal edilmesi için FIFA’ya şikâyette bulundu. Donetsk takımı hem Tete hem de Galatasaray'a yaptırım uygulanmasını talep etti.

Galatasaray, Shaktar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Brezilyalı futbolcu Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

KAP’a yapılan açıklamada futbolcuya her bir sezon için 2.8 milyon Euro garanti ücret ve 3.1 milyon euro imza parası verileceği belirtildi.

Galatasaray camiasını heyecanlandıran bu transfer sonrası çarpıcı bir gelişme yaşandı. Terrikon’da yer alan habere göre Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk, Galatasaray’ı ve Tete’yi FIFA’ya şikayet etti.

Shakhtar, Tete'yi haksız çıkarmak istiyor

Ukrayna kulübü, 2023 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tete'nin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye hakkı olmadığını kanıtlamaya çalışırken transferin iptal edilmesini istiyor.

Galatasaray ise savaşın çıktığı dönemde Ukrayna kulüpleriyle sözleşmesi olan yabancı oyuncuların bu sözleşmeleri tek taraflı olarak askıya alıp başka kulüplere transfer olabileceğine dair izin veren FIFA kuralına güvendi.

Ancak Shakhtar, Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve bu nedenle FIFA kuralının artık geçerli olmadığını savunuyor.

Shakhtar bu konuda hem Tete'ye hem de Galatasaray'a yaptırım uygulanmasını talep ediyor.