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- Shanghai SIPG, Vitor Pereira'nın görevine son verdi
Shanghai SIPG, Vitor Pereira'nın görevine son verdi
Kariyerini bir süredir Çin'de sürdüren Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Shanghai SIPG ile yollarını ayırdı.
- Haber Merkezi
- 31.12.2020 - 15:53
- Güncelleme : 31.12.2020 - 16:33
Vitor Pereira'nın Çin macerası sona erdi.
Çin kulübü Shanghai SIPG, 2018'den bu yana takımı çalıştıran ve kulübe ilk sezonunda tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandıran Vitor Pereira'yla yolların ayrıldığını açıkladı.
HEM LİGİ HEM DE KUPAYI KAZANDIRMIŞTI
Pereira'nın takımı, aynı sezon lig şampiyonluğunun yanı sıra Çin Süper Kupası'nı da kazanmıştı.