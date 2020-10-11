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    Shaqueel van Persie'den klas gol

    Shaqueel van Persie'den klas gol

    Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie, Ajax ve Feyenoord takımlarının altyapılarının karşılaştığı maçta harika bir gole imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2020 - 12:38
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    Bir dönem Fenerbahçe forması Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie, Ajax ve Feyenoord takımlarının oynadığı altyapı maçında harika bir gole imza attı. 13 yaşındaki golcü, adeta babasından esintiler gösterdi.

    Shaqueel van Persie'den klas gol - İZLE

    ŞİMDİDEN DİKKAT ÇEKİYOR

    Feyenoord'da başarılı bir gelişim gösteren Shaqueel adından şimdiden söz ettirirken babası gibi bir futbolcu olup olmayacağı ise merak konusu.

    Shaqueel van Persie, Manchester City'nin ardından 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında forma giymişti.

    Robin van Persie'nin Feyenoord'a transfer olmasının ardından sarı-lacivertli formaya veda eden Shaqueel şu anda babasının antrenörlüğünü yaptığı Feyenoord'un U15 takımında forma giyiyor.

    Shaqueel van Persie den klas gol #1

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