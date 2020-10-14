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    Sheffield United'dan Hatay'a fidan desteği

    İngiltere'nin Sheffield United Kulübü, orman yangınlarıyla yeşil alanları büyük zarar gören Hatay'ın için düzenlenen kampanyaya destek verdi.
    • AA
    • 14.10.2020 - 22:03
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    Sheffield United'dan Hatay'a fidan desteği

    Hatay'da geçen hafta çıkan orman yangınlarında yüzlerce dekarlık alan, birçok ev, iş yeri ve tarım arazisi tahrip olmuştu.

    SHEFFİELD'DAN KAMPANYAYA DESTEK

    Sheffield United Kulübünün Türkçe Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Fenerbahçe'nin yaptığı 1907 adet fidan bağışına atıfta bulunularak, "Dostumuz Fenerbahçe'nin Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlara desteğine katkı sağlamak adına 1889 fidan da bizden. Hatay'ın ve Hatayspor'un yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

    FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR

    Fenerbahçe Kulübü ise İngiltere ekibine Twitter üzerinden "Dostumuz Sheffield United da Hatay için yanımızda. Doğa hepimizin yaşam alanı. İyi ki varsınız." cevabını verdi.

    Sheffield United dan Hatay a fidan desteği #1

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