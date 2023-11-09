Neymar'a şok! Sevgilisini ve kızını kaçırmaya çalıştılar Geçirdiği sakatlık sonrası yeşil sahalardan 10 ay uzak kalacağı açıklanan Neymar'ın evine hırsızlar girdi. Evden değerli eşyalar çalan hırsızlar ayrıca Neymar'ın sevgilisi ve kızını da kaçırmaya kalktı.

AA

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'de forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın kız arkadaşı Bruna Biancardi ve yeni doğan kızı Maive'yi kaçırma teşebbüsünde bulunuldu.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Sao Paulo kentinde yaşayan Biancardi ailesinin rezidansına, silahlı üç kişi girdi.

Bruna Biancardi'nin anne ve babasının ellerini bağlayarak etkisiz hale getiren saldırganlar, Neymar'ın kızı Maive ile Bruna'yı kaçırmak amacıyla evi aradı.

Saldırganlardan biri yakalandı

Olay sırasında ikilinin, rezidans dışında olması nedeniyle saldırganlar, bu kez değerli eşyalara yöneldi.

Site sakinlerinin durumu fark ederek emniyete haber vermesiyle olay yerinden uzaklaşmaya çalışan saldırganlardan biri, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Diğer ikisi ise değerli eşyalarla kayıplara karıştı.

"Önemli olan, herkesin iyi olması"

Bruna Biancardi, olaydaki gelişmelere ilişkin sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgiyi verdi:

Maddi değeri olan eşyalar kurtarıldı. Önemli olan, herkesin iyi olması. Olaya karışan kişiler yakalandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)