Simeone'nin baş belası Ronaldo

Dünyanın en iyi teknik adamlarından biri olan Diego Simeone, Ronaldo'nun takımlarına Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez elendi.

Diego Simeone… İspanyol ekibi Atletico Madrid'i dünyanın sayılı kulüplerinden biri yaparken, La Liga'da Real Madrid ve Barcelona hegemonyasına son verip şampiyon oldu. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde hep aynı engelle karşılaştı: Cristiano Ronaldo.

RONALDO 5 KEZ ELEDİ

CR7, her zaman Arjantinli'nin korkulu rüyası oldu. 50 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Devler Ligi'nde son 6 sezonda 5 kez gruptan çıktı. 2 kez final oynadı ama mutlu sona ulaşamadı.

Bu süreçte Ronaldo'lu Real Madrid'e 4, Juventus'a ise 1 kez kaybeti. Ancak önceki gün Juventus, Lyon'a elendi.

BU KEZ KARŞILARINA ÇIKMAYACAK

Karşısında bu kez Ronaldo'lu Juventus olmayacak olan Atletico perşembe akşamı Devler Ligi'nde Portekiz'in Lizbon kentinde, çeyrek finalde tek maç üzerinden Alman ekibi Leipzig ile karşılaşacak.