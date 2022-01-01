Simon Kjaer: Futbol benim için artık ikinci planda

Milan'ın tecrübeli futbolcusu Simon Kjaer, İngiliz basınına konuştu. Danimarkalı savunmacı, "Futbol oynayacak bir 10 yılım daha yok, bu yüzden kalan zamanımın kıymetini bilmeliyim" dedi.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Milan'ın savunma oyuncusu Simon Kjaer, Guardian'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Finlandiya ile oynanan Euro 2020 maçında sahada yere yığılan Eriksen'e ilk müdaheleyi yapan isimlerden biri olan Kjaer, aldığı tebrikler üzerine ilk açıklamasına teşekkür ederek başladı. “Bütün olumlu sözleri takdir ediyorum. Onur duydum. Ama her zaman söylediğim gibi, herkesinki gibi benim de tepkim fevriydi. Biz ne yaptıysak ekip olarak yaptık. O bizim arkadaşımızdı. Bir meslektaş değil, bu da yaptığımız müdaheleyi çok daha içsel hale getirdi. Kendi adıma söyleye bilirim ki, ekibim yanımda olmasaydı bunların hiçbirini yapamayacaktım. Eriksen artık sağlıklı önemli olan tek şey bu."





"NASIL SAHAYA DÖNDÜK AÇIKLAYAMIYORUM"

"Taraftarlar, stadyum, bu destek, içindeki his... Bence bu yaz Danimarka'da genel olarak neler olduğu, orada bulunan insanlar için olduğu kadar televizyonda izleyenler için de yeterince açıktı. Biz o gün sahaya tekrar nasıl döndük gerçekten bunu açıklayamıyorum. Bize sahaya geri dönme şansı veren tek şey aramızdaki bağdı.”

"FUTBOL BENİM İÇİN ARTIK İKİNCİ PLANDA"

“Sonuç olarak tüm aksiliğe rağmen grup aşamasını geçmeyi başardık. Finali kaçırdığımız için kızgınım elbette ama o yaşadığımız olaydan sonra futbol artık benim için ikinci planda. Eskisi kadar önemli değil. İnsan hayatta bazı şelerden ders çıkarmalı. Tabiki futbol oynamayı seviyorum, her zaman sevdim ama futbol oynayacak bir 10 yılım daha yok, bu yüzden kalan zamanımın kıymetini bilmeliyim.”





"SAKATLIĞA OLUMLU YÖNDEN BAKMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Yaşadığı sakatlık ile ilgili de konuşan Danimarkalı stoper, “Buna olumlu yönden bakmaya çalışıyorum. Şuanki formumu kaybetmemek için uğraşacağım. 2-3 ay sahalardan uzak kalmanın nasıl olacağını her zmaan düşünüyorum."

"BAZEN KİBİRLİ OLMALIYIZ"

İnsan bazen kendi yetenekleri konusunda biraz kibirli, biraz cahil olmalı çünkü bu sizi biraz daha çalışmaya zorlayacaktır. Messi veya Ronaldo'ya karşı oynuyorsanız, sizden daha iyi olduğunu biliyorsunuzdur. 'Şu anda dünyada benden daha iyi kim var?' şeklinde düşünerek kendini daha iyi motive edip hazırlayabilirsin. Ben kendimi en iyi olarak görüyorum, buna inanmak zorundayım. Aksi takdirde asla olamam ve asla %100'ümü veremem.”





"DANİMARKALILAR ÇOK SAYGILI"

“Genel olarak biz Danimarkalılar çok saygılı, eğitimli insanlarız Dünyanın dört bir yanından 100 Danimarkalı alın içinden belki bir deli çıkar. Çok doğrudanız, çok dürüstüz ve bence bu çok önemli." Son olarak Eriksen ile sürekli konuştuğunu dile getiren Kjaer, “Christian ile sürekli konuşuyorum. Benim terapim oldu. Christian iyiyse ben de iyiyim."

