AA & Ensonhaber

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Danimarkalı eski milli futbolcu Simon Kjaer, Midtjylland'ın yönetim kuruluna dahil oldu.

Danimarka Kulübünden yapılan açıklamada, genel kurul toplantısı sonucunda 35 yaşındaki futbol adamının, Midtjylland'ın uluslararası bir futbol şirketi olarak konumunu güçlendirmeye yönelik süren gelişiminin bir parçası olarak yönetim kuruluna katılmasına karar verildiği belirtildi.

"RAKİPSİZ BİR BİLGİYE SAHİP"

Midtjylland İcra Kurulu Başkanı Claus Steinlein, yaptığı açıklamada, Simon Kjaer'nın yönetim kuruluna katılmasından mutlu olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kjaer, uluslararası futbol hakkında rakipsiz bir bilgiye sahip. O, üst düzey kulüplerin nasıl organizasyonlarını yapılandırdıklarını, güçlü yetenek stratejileri oluşturduklarını ve kazanma kültürü yarattıklarını gördü. Bu kazanım, Midtjylland'ın gelişimi için çok önemli olacak.

"MIDTJYLLAND'IN BÜYÜMESİNE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM"

Kjaer ise Midtjylland'ın oyuncu ve insan olarak büyümesine çok katkı sağladığını vurgulayarak şu şekilde görüş belirtti:

Şimdi de ben Midtjylland'ın büyümesine yardımcı olmak istiyorum. Eve dönmek ve her şeyin başladığı kulübe bir şeyler vermek benim için bir hediye. Futboldaki deneyimim, bilgim ve iletişim ağım sayesinde Midtjylland'ın gelişimini sürdürmesine katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum.

KJAER'İN KARİYERİ

Simon Kjaer, 2015-17 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi.

Danimarka Milli Takımı'nda 132 maça çıkan Kjaer, altyapısından yetiştiği Midtjylland'ın yanı sıra Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, Sevilla, Atalanta ve Milan'da da görev yaptı.