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    Simon Kjaer sezonu kapattı

    Milan'ın tecrübeli stoperi Simon Kjaer'ın sakatlığının ciddi olduğu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 16:35
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    Simon Kjaer sezonu kapattı

    İtalya Ligi Serie A'da Milan'ın Genoa deplasmanında oynadığı maçta Danimarkalı stoper Simon Kjaer sakatlanmıştı.

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; dizinden sakatlanan Kjaer'in yapılan tetkikleri sonrasında en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonu büyük ölçüde kapattığı belirtildi.

    AMELİYAT OLACAK

    Haberde 32 yaşındaki futbolcunun ameliyat olacağı açıklandı.

    Simon Kjaer, bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu ayrıca Ballon d'Or sıralamasında 18. olmuştu.

    Simon Kjaer sezonu kapattı #1

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