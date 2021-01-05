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    Simone Inzaghi: Vedat Muriç'i herkes desteklemeli

    Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, henüz beklentileri karşılayamayan Vedat Muriç'e sahip çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 17:59
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    Simone Inzaghi: Vedat Muriç'i herkes desteklemeli

    Lazio'nun sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Vedat Muriç, İtalya'da tartışılmaya devam ediliyor.

    İtalyan ekibinin teknik direktör Simone Inzaghi, henüz bekleneni veremeyen Kosovalı forvete olan güveninin sarsılmadığını söyledi.

    "HERKES DESTEKLEMELİ"

    İtalyan teknik adam, adaptasyon sorunu yaşanmasının normal olduğunu belirtirken, "Geçtiğimiz yıllarda birçok oyuncu da Muriç'in geçtiği yollardan geçti. Luis Alberto'nun ya da Caicedo'nun ilk yıllarını bana hatırlatıyor. Yeni oyuncular, bambaşka bir kültürden geliyorlar. Herkesin sabırlı olması ve güven duyması gerekiyor. Eminim ki bize büyük yardımı olacak, herkesin desteğini hissetmesi gerekiyor. Ondan daha fazlasını bekliyorum ama zamanla performans vereceğine de eminim." ifadelerini kullandı.

    Simone Inzaghi: Vedat Muriç i herkes desteklemeli #1

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