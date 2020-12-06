Sinisa Mihajlovic: Taktikleri sızdıranı bulacağım

Bologna'nın hocası Sinisa Mihajlovic takım içinde köstebek olduğunu, o kişiyi bulması halinde duvara asacağını söyleyerek açıkça tehdit etti.

Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, medyaya bilgi sızdırıldığından şüphelendikten sonra takım toplantısında taktik değiştireceğini söylediğini ancak böyle bir düşüncesi olmadığını belirterek, "Konuştuklarımız ertesi gün gazetede çıktı. Bunu bilerek yaptım, taktik değiştirmek gibi bir düşüncem yoktu. Yemin ederim ki bilgileri sızdıran kişiyi bulursam onu duvara asacağım." tehdidini yaptı.

"SÖZ VERİYORUM BULACAĞIM"

"İçeride konuşan biri var ve söz veriyorum onu bulacağım. Onu bulduğumda her şey onun için berbat olacak." diyen Mihajlovic konuyu ortaya çıkarana kadar takipçisi olacağını belirtti.

Sinisa Mihajlovic geçtiğimiz yıl kanser tedavisi olmuş ve kemoterapi döneminde bile takımının başında maçlara çıkmıştı. Tecrübeli teknik adam kanseri atlattıktan sonra yakalandığı koronavirüsü de yenerek "Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim." ifadelerini kullanmıştı.