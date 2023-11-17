Sir Alex Ferguson, Manchester United'a geri dönüyor! İngiliz ekibi Manchester United'ın yüzde 25 hissesini futbol operasyonlarını yönetmek için 1.5 milyar euro karşılığında satın alan Sir Jim Ratcliffe, kulübün efsane ismi Sir Alex Ferguson'ı baş danışmanı olarak kulübe geri döndürüyor.

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden olan Manchester United, bu sezon istikrarsız sonuçlara imza atıyor.

Devler Ligi'ndeki grubunda son sırada yer alan ManU, Premier Lig'de de istediği yerde yer almıyor. Erik ten Hag yönetimindeki İngiliz ekibi, 12 haftası geride kalan ligde topladığı 21 puanla 6. sırada bulunuyor.

Kulüpten hisse aldı

İstenilen sonuçların gelmemesi üzerine ise İngiltere'nin en zengin insanı olan ve kimya devi INEOS'un sahibi olan Sir Jim Ratcliffe harekete geçti.

Ratcliffe, Manchester United'ın yüzde 25 hissesini futbol operasyonlarını yönetmek üzere 1.5 milyar euro karşılığında satın aldı.

Yönetimi Ferguson yapacak

The Telegraph'da yer alan habere göre; Manchester United'ın ve dünya futbolunun efsanesi Sir Alex Ferguson, baş danışman olarak kulübe geri dönecek. Sir Jim Ratcliffe, kulüp yönetiminde tamamen Sir Alex Ferguson'ın isteklerine göre hareket edecek.

Diğer görevler de belirlendi

Ratcliffe ve Ferguson, futbol takımının yönetimi için Milan'ı yıllar sonra şampiyon yapan ancak fikir ayrılıkları nedeniyle ayrılan Paolo Maldini ve Ricky Massara ikilisini listesinin başına yazdı.

Kulübün emektarlarından olan ve CEO görevini bırakan Richard Arnold'ın yerine ise INEOS'un önemli isimlerinden Jean-Claude Blanc getirilecek. Blanc'ın daha önce Juventus'ta çalıştığı da belirtildi.

United tarihine geçti

İskoç teknik adam Ferguson, 6 Kasım 1986'dan 8 Mayıs 2013'e kadar Premier Lig ekibi Manchester United'da görev yaptı.

81 yaşındaki çalıştırıcı, United'a kazandırdığı birçok kupa dışında, Roy Keane, David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney gibi yıldızları genç yaşta takıma alarak gelişimlerinde büyük rol oynadı.

Ferguson, 27 yıl geçirdiği İngiliz ekibinde 13 Premier Lig şampiyonluğu ve iki UEFA Şampiyonlar Ligi kupası dahil 37 kupa kazandı.