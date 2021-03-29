Sırbistan-Portekiz maçının orta hakemi özür diledi

Sırbistan-Portekiz maçının son dakikalarında Ronaldo'nun attığı golü çizgiyi geçmedi gerekçesiyle iptal eden Hollandalı hakem Makkelie, özür diledi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan ile Portekiz'in 2-2 kaldığı maçın son dakikalarında Cristiano Ronaldo'nun pozisyonu gündemden düşmüyor.

Dünyaca ünlü futbolcu topun çizgiyi geçtiğini belirtirken, maçın hakemleri aynı görüşte değildi.

Karşılaşmanın Hollandalı orta hakemi Danny Makkelie, Portekiz basınından A Bola'ya konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

"SÖYLEYEBİLECEĞİM TEK ŞEY ÖZÜR DİLEMEK"

Danny Makkelie, "FIFA kurallarına uygun olarak söyleyebileceğim tek şey; teknik direktör Fernando Santos ve Portekiz Milli Takımı'ndan özür dilemek. Hakem ekibi olarak, en iyi kararları almak için her zaman çok çalışıyoruz. Bu tip haberlerin içerisinde olmak bizi de mutlu etmiyor." ifadelerini kullandı.