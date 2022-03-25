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    Sissoko: Orkun, Juventus için hazır

    Sissoko: Orkun, Juventus için hazır

    Juventus'un eski oyuncusu Muhammed Sissoko Orkun Kökçü için, "Juventus için bonservisi çok pahalıya gelmeyecektir, maaşı da düşük. Orkun, Juventus için doğru oyuncu." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 20:37
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 20:47
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    Fransız eski orta saha oyuncusu Muhammed Sissoko, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

    2008-2011 yılları arasında Juventus orta alanında görev yapan Sissoko, kulübe orta saha oyuncusu önerdi ve milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün adını söyledi.

    "JUVENTUS İÇİN DOĞRU OYUNCU"

    Sissoko, Orkun için yaptığı açıklamada, "Orkun Kökçü, Feyenoord'un 10 numarası. Yaşı genç olmasına rağmen, şimdiden Türk Milli Takımı ile ondan fazla maça çıktı. Juventus için bonservisi çok pahalıya gelmeyecektir, maaşı da düşük. Orkun, Juventus için doğru oyuncu." sözlerini kullandı.

    Sissoko: Orkun, Juventus için hazır #1

    "YÜKSEK KALİTE İÇİN HAZIR"

    "Orkun Kökçü, Serie A için hazır mı?" şeklinde gelen soruya yanıt veren Sissoko, "Benim için Juventus gibi yüksek kalitedeki bir takıma adım atmak için hazır. Eredivisie'den gelen tüm oyuncular, Serie A'da büyük etki yapıyor. Orkun da Feyenoord'un kahramanı ve bu sezon 6 gol, 8 asist yaptı." dedi.

    Sissoko: Orkun, Juventus için hazır #2

    "ÜÇLÜ ORTA SAHADA MÜKEMMEL"

    "Orkun Kökçü hangi rolde oynar?" sorusu yöneltilen Fransız futbol insanı, "Onu, farklı rollerde oynarken izledim. Merkez ve ofansif orta sahada benim için olumlu bir etki yarattı. Üçlü orta sahada pivot olarak mükemmel." şeklinde yanıt verdi.

    Sissoko: Orkun, Juventus için hazır #3

    "MODRIC SEVİYESİNE ÇIKABİLİR"

    Son olarak Orkun'un oynama tarzını Real Madrid forması giyen Luka Modric'e benzettiğini söyleyen Sissoko, "Orkun'un, Modric seviyesine çıkabilecek potansiyeli var." dedi.

    2025'E KADAR KONTRATI VAR

    21 yaşındaki milli futbolcumuzun 2025 yılına kadar Feyenoord ile sözleşmesi devam ediyor.

    Sissoko: Orkun, Juventus için hazır #4


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