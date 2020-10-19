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    Sivasspor'da Goiano'nun doğum günü kutlandı

    Sivasspor'da tecrübeli futbolcu Marcelo Goiano'nun doğum günü, sürpriz bir organizasyonla kutlandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 17:14
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 17:14
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    Sivasspor'da Goiano'nun doğum günü kutlandı

    Sivassporlu futbolcu Marcelo Goiano'ya, antrenman sonrası doğum günü sürprizi yapıldı.

    GOIANO OLDUKÇA ŞAŞIRDI

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşına giren Brezilyalı sağ bek Marcelo Goiano'ya, teknik heyet ve takım arkadaşları sürpriz bir organizasyon düzenledi.

    Kulüp tesislerindeki antrenman sonrası sahaya getirilen doğum günü pastasını görünce şaşkınlık yaşayan Goiano, pastanın üzerindeki mumları üfledi.

    Goiano, daha sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

    Sivasspor da Goiano nun doğum günü kutlandı #1

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