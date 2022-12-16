Slaven Bilic: Hull City sezon başında beni istedi

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran bu sezonda İngiltere Championship ekiplerinden Watford'da görev alan Slaven Bilic, Hull City ile ilgili bir itirafta bulundu.

Sezon başında Watford'un başına geçen ve bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, Hull City hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Çok cesur bir futbol anlayışları var"

Bilic, "Hull City yeni menajeri Rosenior ile birlikte çok daha farklı bir futbol oynuyor. Topa sahip oluyorlar ve bıkmadan, usanmadan pas yapıyorlar. Her ne kadar sürekli bir tehdit yaratmasalar da bu kadar uzun süre topla oynamaları can sıkıyor.

Rakip takımı strese sokma ve bunun üstünden hata yaptırma üstüne kurulu bir taktiğe sahipler. İkinci yarıda bunu bozmak istedik ancak bu kez de sürekli uzun oynamaya başladılar. Çok cesur bir futbol anlayışları var. Tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu kadro ile nasıl 21. sırada olduklarını anlamıyorum"

Hull City'nin sezon başında kendisini istediğini belirten Bilic, "Bu kadro ile nasıl 21. sırada olduklarını anlamıyorum. Kağıt üzerinde harika bir kadroları var. Kulübün sahibi olan Acun Ilıcalı'yı tanırım. Çok hırslı bir insandır ve iyi bir kadro kurdu ancak günün sonunda 21. sıraya indiler." diye konuştu.

Hull City 21. sırada

Son 5 karşılaşmasında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alabilen Hull City, topladığı 25 puan ile ligin 21. sırasında yer alıyor.