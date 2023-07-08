Slaven Bilic, Suudi ekibi Al-Fateh ile anlaştı Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Fateh, Hırvat hoca Slaven Bilic ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Suudi ekibi Al-Fateh'ten yapılan açıklamada, Yunan Giorgos Donis'in ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine 54 yaşındaki Bilic'in getirildiği kaydedildi.

Kariyerinde bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, Suudi Arabistan'da da 2018-19 sezonunda Al-İttihad takımında görev yapmıştı.

Slaven Bilic'in hocalık kariyeri

2012 yılında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü olarak göreve başladı ve bir sezon boyunca bu görevi sürdürdü.

Daha sonra 2013-2015 yılları arasında 'Feda' döneminde Beşiktaş'ı çalıştırdı.

2015-2017 yılları arasında Premier Lig ekibi West Ham United'da kariyerinin zirvesine çıktı.

Bilic yönetimindeki West Ham, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Daha sonra, 2017-2019 yılları arasında Suudi Arabistan takımlarından Al-İttihad'ı çalıştıran Bilić, 2019'da İngiltere'nin West Bromwich Albion takımının teknik direktörlüğüne getirildi.

Tecrübeli hoca daha sonra sırasıyla Al Ittihad, West Bromwich, Beijing Guoan ve Watford'u çalıştırdı.