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    Slaven Bilic'ten Fenerbahçe iddialarına yanıt

    Fenerbahçe'de son dönemde en fazla konuşulan teknik direktör olan Slaven Bilic açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 10:08
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    Slaven Bilic'ten Fenerbahçe iddialarına yanıt

    Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Slaven Bilic sessizliğini bozdu.

    Çin'de Beijing Guoan takımın teknik direktörü olarak maçlara çıkan Hırvat çalıştırıcı, basın toplantısında soruları yanıtladı.

    Slaven Bilic ten Fenerbahçe iddialarına yanıt #1

    "LİGE SAYGI DUYUYORUM"

    Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında yer aldığı iddia edilen Hırvat teknik adam, iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu savundu.

    Slaven Bilic, "Ben bir profesyonelim. Şu an sahip olduğum işime, görev yaptığım takımıma ve mücadele ettiğim lige saygı duyuyorum. Ben tüm enerjimle takımımın maçlarına odaklandım. İnternette okuduğunuz haberler şu anda dedikodudan ibaret." değerlendirmesini yaptı.

    Slaven Bilic ten Fenerbahçe iddialarına yanıt #2

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