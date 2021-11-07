Sneijder ve Kuyt illegal bahis için alınan ifadeleri ortaya çıktı

Sneijder ve Kuyt illegal bahis için alınan ifadeleri ortaya çıktı

Hollanda futbolunun unutulmaz isimleri Wesley Sneijder ve Dirk Kuyt illegal bahis skandalı nedeniyle gözaltına alınmıştı. İki efsane yıldızın ifadeleri basına yansıdı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt ile Galatasaray'ın efsaneleri arasına adını yazdıran Wesley Sneijder, illegal bahis soruşturması nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Hollanda basınında yer alan habere göre Hollanda emniyeti, suç örgütü lideri olarak bilinen Piet S hakkında büyük bir soruşturma başlattı.

Piet S'in örgütüne yönelik baskınlar yapılırken, Sneijder ile Kuyt'ın Piet S'in sahibi olduğu yasa dışı bahis sitelerinden bahis oynadığı saptandı.

BENZİN İSTASYONUNDA TAHSİLAT YAPTI

Savcılığın verdiği bilgide; Piet S'in oğlu Freddy'nin telefonlarının dinlendiği ve iki efsane futbolcunun düzenli olarak bu siteden bahis oynadığı belirtildi.

Dirk Kuyt'ın oynadığı bahislerin bazen günlük 25 bin euroya kadar çıktığı ve kazandığı paraların tahsilatını kimseye yakalanmamak adına bazen bir benzin istasyonuna giderek yaptığı kaydedildi. Sneijder'in ise kumar borçlarını ödemek için bahis oynadığı ifade edildi.

KUYT İTİRAF ETTİ, SNEIJDER YALANLIYOR

Şubat ayından bu yana iki kez gözaltına alınan Dirk Kuyt'ın, futbolu bıraktıktan sonra bahis oynadığını itiraf ettiği belirtildi.

Sneijder'in ise bahis iddialarını yalanladığı ve alacaklılarının kendisiyle iletişim kurduktan sonra bu iddiaların gündeme geldiğini ve bahisle alakasının olmadığını aktardı.