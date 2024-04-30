Sneijder'den Arne Slot'a tavsiye: Liverpool'a Hollandalı alma Wesley Sneijder, Jürgen Klopp sonrası için Liverpool'un yeni hocası olması beklenen Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot'a tavsiye verdi.

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Wesley Sneijder, Hollanda'da yayınlanan Veronica Offside programında Liverpool'a teknik direktör olması beklenen Arne Slot'a tavsiyelerde bulundu.

Sneijder, "Liverpool, Feyenoord'dan katbekat büyük. Çok daha fazla baskı olacak. Çok fazla Hollandalı oyuncu alma konusunda da dikkatli olsun. Madrid'de bunu yaşadım. İlk gittiğimde Ruud van Nistelrooy, Royston Drenthe ve Arjen Robben vardı. Ertesi yıl Klaas-Jan Huntelaar ve Rafael van der Vaart da geldi." dedi.

Programın konuklarından Dick Advocaat, "O zaman gruplaştınız değil mi?" şeklinde Sneijder'e takıldı.

Sneijder, "O kadar çok Hollandalı bir yerde olursa İspanyolca konuşmaz ve hemen ana dilini konulşur. Slot, Liverpool'da bundan kaçınmalı. Çok fazla Hollandalıyı transfer etmemeli." tavsiyesinde bulundu.

Liverpool'da kaç Hollandalı futbolcu var?

Liverpool'da Virgil Van Dijk, Cody Gakpo ve Ryan Gravenberch ile birlikte üç Hollandalı oyuncu var.

Son dönemde Feyenoordlu savunmacı Lutsharel Geertruida'nın da Liverpool ile adı anılıyor.