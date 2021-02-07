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    Son 10 yılın en iyi futbolcusu Lionel Messi

    Son 10 yılın en iyi futbolcusu Lionel Messi

    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun yaptığı anket sonucunda son 10 yılın en iyi erkek futbolcusu Lionel Messi seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 07.02.2021 - 17:05
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    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), geride kalan 10 yılın en iyi erkek futbolcusu olarak Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi seçti.

    150'DEN FAZLA ÜLKEDE OYLANDI

    IFFHS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Messi, 150'den fazla ülkeden federasyon üyesi tarafından gerçekleştirilen oylamayla 2011-2020 yıllarının en iyi futbolcusu olarak gösterildi.

    Son 10 yılın en iyi futbolcusu Lionel Messi #1

    İKİNCİ RONALDO

    Messi'nin ardından Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ikinci, Barcelona'da elde ettiği başarıların ardından 2018'de Vissel Kobe'ye imza atan İspanyol Andres Iniesta üçüncü oldu.

    Son 10 yılın en iyi futbolcusu Lionel Messi #2

    Üç futbolcunun arkasında ise sırasıyla Brezilyalı Neymar (Paris Saint-Germain), İspanyol Sergio Ramos (Real Madrid), Alman Manuel Neuer (Bayern Münih), Polonyalı Robert Lewandowski (Bayern Münih), İtalyan Gianluigi Buffon (Juventus), İsveçli Zlatan Ibrahimovic (Milan) ve Hırvat Luka Modric (Real Madrid) yer aldı.

    Öte yandan son 10 yılın en iyi kadın futbolcusu için yapılan oylamada ise Brezilyalı Marta birinci, ABD'li Carli Lloyd ikinci, Alman Dzsenifer Marozsan üçüncü sırayı elde etti.

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