Son şampiyon Napoli, Frosinone karşısında kazandı İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli, deplasmanda Frosinone'yi 3-1 yendi.

AA & Ensonhaber

Serie A'da 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Napoli, Benito Stirpe Stadı'nda ligin yeni takımlarından Frosinone'ye konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 7. dakikada Abdou Harroui'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de rakibine 24. dakikada Matteo Politano, 42 ve 79. dakikalarda Victor Osimhen'in golleriyle cevap veren Napoli, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Napoli, kaldığı yerden devam

Bu sonuçla son şampiyon Napoli, sezonu galibiyetle açmış oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Sassuolo ile oynayacak. Frosinone ise Atalanta'yı konuk edecek.