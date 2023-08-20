Son şampiyon Napoli, Frosinone karşısında kazandı
AA & Ensonhaber

Serie A'da 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Napoli, Benito Stirpe Stadı'nda ligin yeni takımlarından Frosinone'ye konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 7. dakikada Abdou Harroui'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de rakibine 24. dakikada Matteo Politano, 42 ve 79. dakikalarda Victor Osimhen'in golleriyle cevap veren Napoli, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Napoli, kaldığı yerden devam

Bu sonuçla son şampiyon Napoli, sezonu galibiyetle açmış oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Sassuolo ile oynayacak. Frosinone ise Atalanta'yı konuk edecek.

Son şampiyon Napoli, Frosinone karşısında kazandı