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Sörloth attı, Falcao'dan yanıt gecikmedi
Alexander Sörloth, Real Sociedad'ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi, Radamel Falcao bu sezon bir ilki gerçekleştirdi ve takımına bir puanı kazandırdı.
- 02.05.2022 - 09:44
Real Vallecano ile Real Sociedad arasındaki maç 1-1 sona erdi. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Real Sociedad, Alexander Sörloth'un 33. dakikadaki golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu skorla sona ererken; Radamel Falcao 77. dakikada oyuna girdi ve aynı dakikada golünü attı. Topla ilk buluşmasında ve 56 saniyede ağları havalandıran Radamel Falcao, skoru eşitledi: 1-1.
İspanya’da tarihe geçti
Eski Galatasaraylı yıldız, İspanya Ligi'nde bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. 56. saniyede gol atan Kolombiyalı, İspanya Ligi'nde sonradan oyuna girip en kısa sürede gol atan oyuncu oldu.
Maç 1-1 sona ererken; Rayo Vallecano puanını 41, Real Sociedad ise 56 yaptı.