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Sörloth attı, Falcao'dan yanıt gecikmedi

Sörloth attı, Falcao'dan yanıt gecikmedi

Alexander Sörloth, Real Sociedad'ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi, Radamel Falcao bu sezon bir ilki gerçekleştirdi ve takımına bir puanı kazandırdı.