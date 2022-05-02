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    Sörloth attı, Falcao'dan yanıt gecikmedi

    Alexander Sörloth, Real Sociedad'ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi, Radamel Falcao bu sezon bir ilki gerçekleştirdi ve takımına bir puanı kazandırdı.
    • 02.05.2022 - 09:44
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    Sörloth attı, Falcao'dan yanıt gecikmedi

    Real Vallecano ile Real Sociedad arasındaki maç 1-1 sona erdi. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Real Sociedad, Alexander Sörloth'un 33. dakikadaki golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

    İlk yarı bu skorla sona ererken; Radamel Falcao 77. dakikada oyuna girdi ve aynı dakikada golünü attı. Topla ilk buluşmasında ve 56 saniyede ağları havalandıran Radamel Falcao, skoru eşitledi: 1-1.

    İspanya’da tarihe geçti

    Eski Galatasaraylı yıldız, İspanya Ligi'nde bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. 56. saniyede gol atan Kolombiyalı, İspanya Ligi'nde sonradan oyuna girip en kısa sürede gol atan oyuncu oldu.

    Maç 1-1 sona ererken; Rayo Vallecano puanını 41, Real Sociedad ise 56 yaptı.

    Sörloth attı, Falcao dan yanıt gecikmedi #1


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