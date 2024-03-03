Sörloth, hat-trick yaptı! Villarreal fark attı Alexander Sörloth'un hat-trick yaptığı maçta Villarreal sahasında Granada'yı 5-1'lik skorla yendi.

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İspanya LaLiga'nın 27. hafta maçında Villareal ile Granada karşı karşıya geldi.

El Madrigal Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 5-1'lik skorla ev sahibi takım Villarreal oldu.

Villareal'e galibiyeti getiren golleri; 7, 19 ve 68. dakikalarda Alexander Sörloth, 32. dakikada Etienne Capoue ve 47. dakikada Gonçalo Guedes, Granada'nın golünü ise 90+1. dakikada Theo Corbeanu kaydetti.

Villarreal, puanını 32 yaptı

Sarılar, bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltirken, Granada ise 14 puanda kaldı.

Villareal bir sonraki karşılaşmasında Real Betis deplasmanına giderken, Granada ise sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek.