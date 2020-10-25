Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
10.68
-1.61%
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Sörloth Leipzig'deki ilk asistini yaptı

    Alexander Sörloth, Leipzig'in Hertha Berlin'i 2-1 yendiği maçta Dayot Upamecano'nun attığı golün asistini yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 11:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sörloth Leipzig'deki ilk asistini yaptı

    Sezon başında 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Bundesliga'da ilk kez boy gösterdi.

    Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Başakşehir'i 2-0 yenen Leipzig temsilcisi, kendi sahasında Hertha Berlin'i konuk etti.

    İLK MAÇINDA ASİST YAPTI

    Maça hızlı başlayan konuk takım, Jhon Cordoba'nın golüyle skor üstünlüğünü ele geçirdi: 0-1.

    12. dakikada Sörloth'un asistinde yıldız stoper Dayot Upamecano skora denge getirdi. Norveçli yıldız ilk maçında ilk asistine imza atarken, gol sonrası Upamecano büyük sevinç yaşadı.

    76'da Leipzig'in yıldız ismi Sabitzer penaltıdan kaydettiği golle ev sahibini üstünlüğe taşıdı: 2-1.

    BİR TOPU DA DİREKTEN PATLADI

    Performansıyla göz dolduran Sörloth'un 89. dakikada şık aşırtma vuruşunda top üst direkten dışarı çıktı.

    Sörloth Leipzig deki ilk asistini yaptı #1

    Görüş Bildir