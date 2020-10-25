Sörloth Leipzig'deki ilk asistini yaptı

Sörloth Leipzig'deki ilk asistini yaptı

Alexander Sörloth, Leipzig'in Hertha Berlin'i 2-1 yendiği maçta Dayot Upamecano'nun attığı golün asistini yaptı.

Sezon başında 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Bundesliga'da ilk kez boy gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Başakşehir'i 2-0 yenen Leipzig temsilcisi, kendi sahasında Hertha Berlin'i konuk etti.

İLK MAÇINDA ASİST YAPTI

Maça hızlı başlayan konuk takım, Jhon Cordoba'nın golüyle skor üstünlüğünü ele geçirdi: 0-1.

12. dakikada Sörloth'un asistinde yıldız stoper Dayot Upamecano skora denge getirdi. Norveçli yıldız ilk maçında ilk asistine imza atarken, gol sonrası Upamecano büyük sevinç yaşadı.

76'da Leipzig'in yıldız ismi Sabitzer penaltıdan kaydettiği golle ev sahibini üstünlüğe taşıdı: 2-1.

BİR TOPU DA DİREKTEN PATLADI

Performansıyla göz dolduran Sörloth'un 89. dakikada şık aşırtma vuruşunda top üst direkten dışarı çıktı.