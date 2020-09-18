Sosyal mesafeli maç 37-0 bitti

Almanya'da amatör bir karşılaşmada koronavirüs endişesi nedeniyle sahaya 7 kişi çıkan ve sosyal mesafeyi koruyan bir takım sahadan 37-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Koronavirüsün spor dünyasına etkileri sürüyor. Virüs nedeniyle Almanya amatör ligi ilginç bir maça sahne oldu.

İLGİNÇ OLAY

SG Ripdorf / Molzen ile SV Holdenstedt'i karşı karşıya getiren maçtan bir hafta önce Holdenstedt takımının maç yaptığı Eddelstorf'ta bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Holdenstedt'e yapılan koronavirüs testleri negatif çıkmasına rağmen SG Ripdorf cephesi maçın oynanmasının güvenli olmadığını öne sürerek sahaya 7 kişi çıktı.

SAHADA SOSYAL MESAFEYE UYULDU

Maça en az sayıda oyuncuyla başlayan SG Ripdorf takımı sahada da sosyal mesafeyi korudu.

Holdenstedt ise rakibinin bu tutumunu değerlendirerek mücadele boyunca 37 gol attı.

Holdenstedt sahadan 37-0'lık galibiyetle ayrılırken Ripdorf Başkanı Patrick Ristow yaptığı açıklamada, "Gönüllü olan yedi oyuncuya minnettarız. Maça çıkmasaydık 200 euro para cezası alacaktık. Bu para bizim için önemli. Özellikle salgın döneminde'' diye konuştu.