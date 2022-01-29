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Şota Arveladze, Hull City ile ilk maçını kazandı

Şota Arveladze, Hull City ile ilk maçını kazandı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Swansea City'i 2-0 yenerken Şota Arveladze de başında olduğu İngiliz ekibiyle ilk maçını kazandı.