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Şota Arveladze, Hull City ile ilk maçını kazandı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Swansea City'i 2-0 yenerken Şota Arveladze de başında olduğu İngiliz ekibiyle ilk maçını kazandı.
- Haber Merkezi
- 29.01.2022 - 23:01
- Güncelleme : 29.01.2022 - 23:02
İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından yükselişe geçti.
Ev sahibi takım, Swansea City'i 5'te Eavens ve 17'de Lewis-Potter'ın golleriyle mağlup etti.
ACUN'LU HULL CITY 3'TE 3 YAPTI, ŞOTA İLK MAÇINI KAZANDI
İngiliz ekibi, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alması sonrası 3'te 3 yaptı.
Öte yandan takımın yeni teknik direktörü Şota Arveladze, Hull City'nin başında çıktığı ilk maçından 3 puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Hull 32 puanla 18. sıraya yükselirken, Swansea da 32 puanla 17. sırada kaldı.