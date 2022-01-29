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    Şota Arveladze, Hull City ile ilk maçını kazandı

    Şota Arveladze, Hull City ile ilk maçını kazandı

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Swansea City'i 2-0 yenerken Şota Arveladze de başında olduğu İngiliz ekibiyle ilk maçını kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2022 - 23:01
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 23:02
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    İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından yükselişe geçti.

    Ev sahibi takım, Swansea City'i 5'te Eavens ve 17'de Lewis-Potter'ın golleriyle mağlup etti.

    ACUN'LU HULL CITY 3'TE 3 YAPTI, ŞOTA İLK MAÇINI KAZANDI

    İngiliz ekibi,  Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alması sonrası 3'te 3 yaptı.

    Şota Arveladze, Hull City ile ilk maçını kazandı #1

    Öte yandan takımın yeni teknik direktörü Şota Arveladze, Hull City'nin başında çıktığı ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

    Bu sonucun ardından Hull 32 puanla 18. sıraya yükselirken, Swansea da 32 puanla 17. sırada kaldı.

    Şota Arveladze, Hull City ile ilk maçını kazandı #2

    Şota Arveladze, Hull City ile ilk maçını kazandı #3


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