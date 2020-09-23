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    Şota Arveladze koronavirüse yakalandı

    Süper Lig'de birçok takımda görev yapan Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 16:46
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    Şota Arveladze koronavirüse yakalandı

    Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'u çalıştıran Trabzonspor'un efsane ismi Şota Arveladze, sevenlerini üzen bir açıklama yaptı.

    "KENDİMİ İZOLE ETTİM"

    Gürcü teknik adam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, "Kendimi izole ettim ve sonuçları doğrulamak için ikinci testi bekliyorum. Nasıl olduğuma dair sizi bilgilendirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

    Bir dönem Trabzonspor'da oynayan ve bordo-mavili kulübün yanı sıra Kayserispor ile Kasımpaşa'da teknik direktörlük de yapan 47 yaşındaki Şota, 2017 yılında Pakhtakor'u çalıştırmaya başlamıştı.

    Şota Arveladze koronavirüse yakalandı #1

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