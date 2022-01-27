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    Şota Arveladze'nin idman görüntüleri ortaya çıktı

    Şota Arveladze'nin idman görüntüleri ortaya çıktı

    Hull City ile anlaştığı iddia edilen Şota Arveladze'nin takımla antrenmana çıktığı görüntü sosyal medyada yayıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 20:42
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 20:48
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    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 6 aydır almak için girişimlere bulunduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'yi 24 milyon euro (Yaklaşık 366 milyon lira) karşılığında resmi olarak satın aldı. Ilıcalı'nın bu hamlesi, Ada'da büyük ses getirdi.

    Hull City ayrıca teknik direktör Grant McCann ile yollarını ayırma kararı aldı. Championship ekibi, teknik direktör Grant McCann ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

    Gürcü teknik adam için çalışma izni alındı. 48 yaşındaki Şota Arveladze, resmi sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye geldi.

    Şota Arveladze nin idman görüntüleri ortaya çıktı #1

    İDMAN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

    Teknik direktör Grant McCann ile yolların ayrılmasının ardından resmi olarak yeni teknik adam açıklanmazken bir kişinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf gündeme düştü. Fotoğrafta Şota'nın idmanda olduğu görülüyor.

    Şota Arveladze Süper Lig'de sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa ve futbolculuk yıllarında gol kralı olduğu Trabzonspor'u çalıştırdı. Haziran 2016'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in başına geçti.

    Deneyimli teknik adamın İsrail macerası kısa sürdü. Yaklaşık 6.5 ay sonra görevinden ayrılan Arveladze, Haziran 2017'de Özbekistan ekibi Pakhtakor'un başına geçti.

    Burada görev yaptığı dönemde önemli başarılara imza atan Gürcü teknik adam 31 Aralık 2020'de görevini bıraktı. Şota Arveladze yaklaşık 1 yıl 1 aydır takım çalıştırmıyor.

    Şota Arveladze nin idman görüntüleri ortaya çıktı #2


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