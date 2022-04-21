Şota'nın golü Acun Ilıcalı'yı şaşırttı

Hull City'nin teknik direktörü Şota Arvaledze, veteran maçında attığı golü Acun Ilıcalı'ya attığını ve Acun'ın ilk başta inanmadığını söyledi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teknik direktörü Şota Arvaledze, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır'dan Burak Yılmaz'a kadar birçok konuya değinen deneyimli hoca, Acun Ilıcalı'yla olan bir anısını da anlattı.

Hull City ile ilgili açıklamasında Şota, “Teke tek maçlara bakacak olursak biraz daha fazla puan alabilirdik. Ama 4 hafta kala ligde kalmayı garantiledik. Matematiksel olarak bize yetişemiyorlar, bu bize lüks ve zaman veriyor. Maalesef antrenman zamanı yok. Salı ve cumartesi oynuyoruz. Biliyorsunuz ligde 46 maç ve artı kupalar var.

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“Acun’la birlikte taraftar iki katına çıktı”

Heyecan veren bir lig. Listeye bakarsanız en az 10 Premier Lig kulübü oynuyor. Uzun zamanlarda ligde kalan büyük kulüpler. Her hafta 30-35 bin seyirci oluyor. Birinci ligde çalışıyor gibi hissetmiyorsunuz. Çok çabuk ve çok sert bir lig. Oyun hızlı olsun diye sertliğe de izin veriyorlar. Güzel bir tecrübe benim için, mutluyum. İngiliz taraftarı biliyorsunuz çok sabırlı, kulüp sahipleri de öyle Türkiye'ye ve başka ülkelere göre. Bizim seyircimiz çok sakin, futbolcuları çok seviyorlar. Bir ara bayağı maç kazanamadık ama 16, 18 bin taraftar geliyordu. Acun almadan önce ortalama 7 bine oynuyorduk şimdi iki katı, yine de şu an dolu olmasa da bayağı taraftar geliyor.

Acun, International (uluslararası) bir insan. Her gelişte taraftarlarıyla, futbolcularla çok kolay elektrik ve enerji alışı oluyor. Bu herkes için çok iyi. Onun bu yeteneği bize çok yardımcı olacaktır.





“Premier Lig’e çıkacağız”

Herkes play-off'a girmek ve Premier Lig'de olmak ister. Bu kulüp 5 kez Premier Lig'de oynadı. Bir başarısı var. Oynayan bütün kulüpler hep bunun için ileriye bakıyor. Bizim de ilk istediğimiz budur. Her sene bir hedef koyacağız. Acun başkan da bunu herkesten daha iyi anlıyor. Hedefe ne kadar çabuk, ne kadar erken buluşmak gerekiyorsa bunu yapmaya çalışacağız. Kolay iş değil ama umarım herkes birlikte çalışırken buna inanıyoruz ki Premier Lig'e çıkacağız.” dedi.

“Acun golü 20-30 sene önce attım sandı”

Rangers'ın veteranlar maçında forma giydiğini ve attığı golü Acun Ilıcalı'ya mesaj olarak gönderdiğini belirten Şota, "Ben bazen inanamıyorum. Rangers kulübü her hafta 3 maç oynuyor. 45 bin taraftar geldi. Ben gol attım, normalde kimse sevinmiyordu. Bu kadar sesli, bu kadar enerji... Sanki ilk kez gol gördüler. Bunu bulamayız. O golü Acun'a attım. O da oradan yazdı, 'ne oldu, kötü gol değil' diye. Zannetti ki 20-30 sene önceki atılan gol. O da düşünüyor ki bunu bana niye atıyor acaba. Ben de dedim ki, 'Bu golü dün attım, 50 yaşındayım', O da, 'yok ya' dedi” ifadelerini kullandı.