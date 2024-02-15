Spartak Moskovalı Quincy Promes'e hapis cezası Rusya'da Spartak Moskova'da Quincy Promes için şok edici bir gelişme yaşandı. Hollandalı futbolcu, uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle hapis cezasına çarptırıldı.

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Spartak Moskova forması giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı sebebiyle suçlu bulundu.

Hollanda basınında yer alan habere göre; Quincy Promes, Hollanda'da kokain kaçakçılığı sebebiyle 6 yıl, kardeşine saldırdığı için ise 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberde; Promes'in kuzeninin de ceza aldığı ifade edilirken, yıldız oyuncunun mahkemede yer almadığı ancak Rusya'da karardan haberdar edildiği yer aldı.

Öte yandan haberde, Quincy Promes'in karara itiraz edeceği ve suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Yurt dışı korkusu

Konu hakkında konuşan Spartak Moskova'nın eski oyuncusu Yegor Titov ise "Bu ceza beni korkutuyor. Rusya'nın dışına çıktığında Quincy'nin başına bela açılabilir." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Rusya'da çıktığı 32 maçta 8 gol 8 asist kaydetti.