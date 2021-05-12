Sporting 19 yıl sonra şampiyon

Sporting Lizbon sezonun bitmesine 2 maç kala Portekiz Ligi’nde şampiyonluğunu ilan etti.

Portekiz Primeira Liga’da şampiyonluk ipini 19 yıl aranın ardından Sporting Lizbon göğüsledi.

19 YIL ARANIN ARDINDAN

En yakın rakibi Porto’ya 8 puan fark atan başkent ekibi, 19 yıl aranın ardından şampiyon oldu. Boavista maçıyla birlikte şampiyonluk unvanını sırtlayan Lizbon’da, namağlup ligi bitirip 19.kez Portekiz’in en büyüğü olmanın sevincini yaşıyorlar.

Trabzonspor ile yollarını ayıran Joao Pereira da Sporting’de 37 yaşında şampiyonluk kutladı.