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Sporting - Boavista maçında hakem penaltı kararını tüm stadyuma duyurdu

Sporting - Boavista maçında hakem penaltı kararını tüm stadyuma duyurdu Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting’in Boavista’yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada skor 3-1'ken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, tartışmalara neden olabilecek bu kararının gerekçesini ise kendi kullandığı telsizle tüm stadyuma açıkladı.