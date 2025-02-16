Sporting Lizbon'dan kendi kalesine çok ilginç gol!

Portekiz Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Rui Borges'in yönetimindeki Sporting Lizbon ile Vasco Seabra'nın ekibi Arouca karşı karşıya geldi.
Jose Alvalade'de oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
4 GOL VAR KAZANAN YOK
Sporting'in gollerini 17. dakikada Conrad Harder ve 74. dakikada Francisco Trincao kaydetti.
Arouca'nın gollerini ise 8. dakikada Rui Silva kendi kalesine ve 45+5'de Henrique Araujo penaltıdan attı.
Sporting'de Morten Hjulmand, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
SPORTING LİDERLİĞE DEVAM ETTİ
Bu sonuçla birlikte Sporting 52 puanla liderliğini sürdürürken, Arouca 24 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Sporting deplasmanda AVS'ye konuk olurken, Arouca evinde Farense'yi konuk edecek.
İLGİNÇ GOL
Sporting'de kaleci Rui Silva'nın 8. dakikada kendi kalesine attığı gol büyük gündem oldu.
Takım arkadaşının attığı pası kontrol edemeyen kaleci Silva, yaptığı hatanın ardından tribünlerin bir kısmından tepki gördü.
(Görüntüler Tabii Spor'dan alınmıştır.)
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